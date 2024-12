Ilfattoquotidiano.it - Solstizio d’inverno 2024, ecco quand’è il giorno più corto dell’anno e i “riti” per celebrarlo

Il 21 dicembrealle 10:21 si verificherà il, l’evento astronomico che segna ufficialmente l’inizio della stagione invernale per l’emisfero boreale. Questorappresenta il culmine del percorso del Sole nel cielo, il momento in cui raggiunge il punto più basso del suo moto apparente. Sarà ilcon il minor numero di ore di luce del, ma anche l’inizio di un progressivo ritorno alla luminosità, con giornate che si allungheranno fino all’equinozio di primavera. Nell’emisfero australe, al contrario, ilper noi coinciderà con ild’estate per loro, ilcon il maggior numero di ore di luce. Ma cosa accade esattamente durante il? E perché la sua data non è fissa, ma varia di anno in anno? Scopriamolo insieme.