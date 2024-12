Sfida sul mercato tra Inter e Napoli | arriva l’annuncio

Leggi su Sportface.it

L’di Simone Inzaghi e ildi Antonio Conte sono, insieme all’Atalanta di Gian Piero Gasperini, le tre squadre che in questo momento sembrano essere le favorite per lottare per lo Scudetto.La Dea, dopo la vittoria dell’Europa League e una mini rivoluzione avvenuta in estate, dovuta ad addii ed infortuni eccellenti, si trova in questo momento in vetta alla classifica con 37 punti. La banda del Gasp e tutti i suoi tifosi stanno letteralmente sognando ad occhi aperti, ma il sogno orobico è sempre più vicino ad essere una solida realtà. L’Atalanta è ormai una squadra rodata per atteggiamento, per qualità, per rosa, per idea di gioco. Nelle ultime uscite anche i nuovi arrivi, soprattutto Samardzic e Zaniolo, sono sembrati parte del meccanismo perfetto della Dea.Ilsi trova attualmente al secondo posto, a due punti dai nerazzurri e con la doppia sconfitta subita nelle ultime giornate, in entrambi casi al Maradona, contro Atalanta e Lazio, che ha leggermente ridimensionato le ambizioni azzurre.