Sequestrati 121mila botti, tre denunciati: "Incauta gestione dello stoccaggio"

Pavia, 20 dicembre 2024 –dalla Guardia di finanza di Pavia circafuochi d'artificio, per un valore commerciale di oltre 100mila euro, in tre esercizi commerciali di Vigevano, Landriano e Voghera. Secondo quanto hanno scoperto le Fiamme gialle la vendita deiavveniva "senza le dovute cautele di commercializzazione". Inoltre, come riportato in una nota della procura della Repubblica, i militari hanno accertato “un'dell'ingente quantità di fuochi, riscontrando l'assenza di qualsivoglia misura di sicurezza. In particolare si è accertato che le confezioni di articoli erano state abilmente nascoste dietro scatole di altri prodotti altamente infiammabili, non consentendo in alcun modo il rispetto delle distanze di sicurezza; inoltre non erano presenti strumenti antincendio".