Scambio concorrenti tra il GF italiano e albanese: chi va in Albania

Oggi inizia ufficialmente la quarta edizione del Grande Fratello Vipe poco fa il conduttore del reality ha annunciato che ci sarà unodicon la versione italiana del programma: “Il nostro obiettivo è fare degli scambi didi questa edizione del Big Brother Vipcon dei concorrente dell’edizione che è attualmente in onda del Grande Fratello. È qualcosa che avverrà nel corso del programma, ed è una cosa della quale siamo molto entusiasti, e spero che sia unodavvero fruttuoso anche per voi. . Le notizie che avete letto in questi giorni sono vere. Sono cose già avvenute con il Grande Fratello e la versione spagnola del Big Brother. Questa nuova edizione, la quarta, avrà molte novità e la collaborazione con i nostri vicini italiani è solo una delle tante“.