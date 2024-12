Sanità | De Luca in Campania arriva il farmaco sperimentale contro l’emofilia

Leggi su Ildenaro.it

«La Federico II è stata autorizzata all’utilizzo di uninnovativo in materia di emofilia. Sono tre le città autorizzate: Milano, Padova e appunto Napoli». L’ha spiegato, nel corso del consueto punto in diretta sui propri canali social, il governatore della, Vincenzo De. «I soggetti affetti da emofilia, a rischio di emorragie assai pericolose, oggi devono recarsi con i loro farmaci presso i centri specializzati due volte a settimana. Questoinnovativo, per il quale l’Aifa ha autorizzato il trattamento, utilizza una terapia genetica: viene iniettato endovena un vettore virale che trasporta il gene che consente al fegato di produrre la proteina mancante». «In– ha proseguito il presidente della giunta regionale – sono stati trattati quattro pazienti, in Lombardia tre, in Veneto uno.