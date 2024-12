Unlimitednews.it - Ranieri “Penso solo al Parma, mai più la ripresa di Como”

ROMA (ITALPRESS) – “Le voci di mercato su Dybala? Io90% al campo e a quello che mi aspetta. Con ilsarà una partita piena di gol, sarà una gara difficile. Dovremo fare una grande prestazione”. Lo ha detto il tecnico della Roma, Claudio, in conferenza stampa in vista del match di domenica contro il, rispondendo ad una domanda sulla gestione di Dybala, accostato al Galatasaray in questi giorni. “Dobbiamo affrontare questa partita con la determinazione che ci ha contraddistinto da quando sono arrivato. Non voglio vedere il secondo tempo diche mi ha scioccato, sono sincero – ha aggiunto l’allenatore -. Sfidiamo una squadra vivace, verticale, che ha attaccanti bravi, a prescindere da chi gioca. Dovremo essere ben attenti e ben preparati su prime palle e seconde palle”.