Processo Open Arms Matteo Salvini è stato assolto | Il fatto non sussiste

dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio in merito al. Così ha deciso la seconda sezione penale del tribunale di Palermo presieduta da Roberto Murgia, giudici a latere Andrea Innocenti ed Elisabetta Villa. Il verdetto è arrivato dopo otto ore di camera di consiglio."Una bellissima giornata per l'Italia – ha commentatoa caldo – oggi ha vinto un modello di Italia. Esistono delle regole e vanno rispettate. Mi dispiace per chi cerca di sfruttare i migranti per il proprio tornaconto, oggi hanno perso e noi abbiamo vinto. Viva l'Italia, viva la Lega. Sono felice: difendere la Patria non è un reato ma un diritto".L'avvocata di, la senatrice leghista Giulia Bongiorno, aveva detto nelle ore precedenti la sentenza: "bighellonava in mezzo al mare – ha accusato in udienza – mentre i migranti potevano scendere liberamente" e"difendeva i confini".