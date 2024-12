Ilfattoquotidiano.it - Pogba, il fratello Mathias condannato a 3 anni di carcere per tentata estorsione di 13 milioni nei confronti del calciatore

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è statoda un tribunale di Parigi a tredi, due dei quali sospesi, per “organizzata” e “” ai ddelPaul, ex centrocampista della Juventus che ha risolto il proprio contratto con i bianconeri lo scorso 16 novembre. Il rimanente anno di reclusione per ildel Polpo sarà scontato con un braccialetto elettronico ai domiciliari. Condannati anche gli altri cinque imputati, tra questi Roushdane K., ideatore della, che dovrà scontare ottodi prigione. Il tribunale parigino ha inoltre riconosciuto un danno economico di 197.000 euro e un danno morale di 50.000 euro neidi Paul. Il tribunale ha inflitto aldiuna multa di 20.000 euro per aver partecipato nel 2022 al tentativo didi 13di euro nei suoie per aver esercitato pressioni sull’ex juventino, sulla sua famiglia e sui suoi contatti professionali per ottenerne il pagamento.