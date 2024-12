Secoloditalia.it - Open Arms, Salvini assolto. “Difendere la Patria non è reato”. Meloni: “Migranti, avanti così”

Leggi su Secoloditalia.it

La sentenza era attesa per ora di cena, prima dei telegiornali, a beneficio delle telecamere. Ma chi si aspettava la mazzata al governo è rimasto deluso: Matteoè statoda tutte le accuse, con formula piena, perché “il fatto non sussiste” per gli sbarchi dinegati alla nave delle Ong. La sentenza emessa dai giudici a Palermo al termine del processo di primo grado, con un sottofondo di applausi in aula di sostenitori die cittadini accorsi in tribunale, è la fine di un incubo pere scaccia via anche le nubi sul futuro del governo.Il leader della Lega, vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo, era accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per i fatti accaduti nel 2019: da ministro dell’Interno aveva negato lo sbarco per diciannove giorni a 147, tra cui 27 minori, soccorsi in tre distinte operazioni dalla ong spagnola