Oasport.it - Next Gen ATP Finals 2024, Luca Van Assche è il secondo qualificato alle semifinali nel Gruppo Rosso

Si è chiusa a Jeddah, in Arabia Saudita, la prima fase deldelleGen ATPdi tennis, che vedono avanzaredi domani, assieme allo statunitense Alex Michelsen, già certo ieri del primo posto nel raggruppamento, il transalpinoVan.Dura appena 25? il match tra lo statunitense Alex Michelsen, seconda testa di serie del torneo e già certo del primo posto, ed il cinese Shang Juncheng (numero 4), già eliminato, con quest’ultimo che si ritira sullo score di 4-1 1-1 per il tennista nordamericano. Nel primo set l’asiatico si salva al punto decisivo nelgame, ma nel quarto cede la battuta a 15 ed a seguire il nordamericano chiude i conti sul 4-1 in un quarto d’ora. Nelset i due tennisti tengono il servizio una volta a testa, poi il cinese è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema fisico.