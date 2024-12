Unlimitednews.it - morto Gabriele Torreggiani cuore del calcio dilettantistico di Reggio Emilia

Il mondo delpiange la scomparsa di, noto come il “Torre”, deceduto all’età di 75 anni. Figura carismatica e amata,ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama calcistico provinciale degli ultimi quattro decenni.Originario di Brescello,ha iniziato la sua carriera come calciatore nella Cadelboschese, distinguendosi come un’ala destra veloce e grintosa, tanto da essere soprannominato “Jair da Costa”. Tuttavia, è nel ruolo di allenatore che ha espresso al meglio la sua passione per il, riuscendo a unire le diverse anime calcistiche di Cadelbosco in un’unica società. Partendo dalla Terza Categoria con il Cadelbosco di Sotto, ha condotto la squadra fino alla Promozione, restituendo al paese una realtà sportiva solida e rispettata.