Mister Movie | Il Racconto Shock di Alessandro Basciano e delle Sue 48 Ore in Carcere

L'ex concorrente di reality show e influencer ha condiviso una drammatica esperienza di 48 ore trascorse in carcere, descrivendola come un vero e proprio "inferno". Alessandro Basciano e il racconto delle sue 48 ore in carcere: "Le porte dell'inferno". Alessandro Basciano, noto al pubblico per le sue partecipazioni a reality show e per la sua attività di influencer, ha rivelato un episodio traumatico della sua vita durante un'intervista al programma "Iceberg" di TeleLombardia. Si tratta di un'esperienza di 48 ore trascorse in carcere che, a suo dire, lo hanno segnato profondamente. "Le ho chiamate le porte dell'inferno. Una volta che ti chiudono la porta alle spalle, entri in una dimensione dove non sai più cosa potrebbe succederti", ha affermato, offrendo una testimonianza cruda e toccante di una realtà spesso sconosciuta.