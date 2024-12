Spazionapoli.it - Mercato – Summit tra ADL, Manna e Conte: quanti colpi ci saranno a gennaio

CalcioNapoli Ultimissime –a tema calciotra il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore dell’area sportiva Giovannie il tecnico Antonio.A poco più di dieci giorni dall’inizio della sessione invernale di calcio, le ultimissime ore in casa Napoli dimostrano come il club azzurro abbia tutta l’intenzione di fare sul serio per quanto concerne la finestra di riparazione. La società intende regalare ad Antonioun organico ancor più di livello, per fare in modo che il Napoli possa restare tra le squadre in vetta. Questo è quello che si evince dalsvelato dall’edizione odierna de Il Mattino, spiegando che l’incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore dell’area sportiva Giovannie lo stessosi è tenuto nella giornata di mercoledì.