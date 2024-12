Ilfattoquotidiano.it - “Mazzette sulle case popolari”: arrestato un consigliere comunale di Forza Italia a Catanzaro

Sergio Costanzo,di, è statoinsieme ad altre sette persone nell’ambito di un’indagine su un presunto “sistema parallelo” di assegnazione dellein città. Per due indagati il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere, per gli altri sei gli arresti domiciliari. La Procura del capoluogo calabrese ipotizza l’esistenza di un’associazione a delinquere finalizzata a commettere una lunga serie di reati: falso, corruzione, concussione e omissione di atti d’ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, tentato peculato, tentata truffa aggravata. Secondo l’accusa, gli alloggi venivano attribuiti dietro pagamento di tangenti, a volte offerte dagli assegnatari, più spesso pretese dai pubblici ufficiali: tra gli arrestati anche un dirigente dell’Aterp, l’azienda regionale di edilizia residenziale pubblica (la cui sede è stata perquisita) e un comandante della Polizia municipale.