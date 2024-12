Liberoquotidiano.it - Manovra: Marattin, 'astensione in voto legge Bilancio'

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Non si può votare a favore di questadi questadi. Per due motivi. Non fa le cose che servono davvero al paese: riforme incisive sul lato della spesa pubblica, del funzionamento dei mercati, della produttività. Ma non le poteva fare: questa maggioranza non si è proposta agli italiani chiedendo questo mandato, e la stragrande maggioranza dei suoi esponenti è invero intimamente convinta che all'Italia serva l'esatto opposto". Lo scrive sui social Luigi. Inoltre, "la gestione tecnico-politica di questaè stata la peggiore in assoluto: ladiarriva aldopo ben due mesi di permanenza alla Camera. Ed è andato in onda - peggiorato - tutto il pessimo campionario che vediamo di solito: nottate in commissione (ma se ci sono due mesi di tempo, che bisogno c'è di lavorare all' ultimo momento di notte?!?), ritardi, confusione estrema, riformulazioni che non arrivavano, accordi disattesi, nessun rispetto per l'opposizione.