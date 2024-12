Laprimapagina.it - Maltempo a Modena: salatura dei principali cavalcavia

Leggi su Laprimapagina.it

Per prevenire la formazione di ghiaccio, in considerazione dele delle basse temperature attese per questa notte, nella serata di oggi, venerdì 20 dicembre, i mezzi spargisale del Comune dieffettueranno un intervento disuidella città.In particolare, ad essere interessati dall’intervento, che si svolgerà dalle ore 22, saranno iMazzoni, Cialdini, Ciro Menotti e Madonnina. L’operazione rientra tra le azioni previste dal Piano neve 2024-2025 del Comune, attivo dal 15 novembre che vede impegnato un raggruppamento temporaneo di imprese.Le informazioni sul Piano neve del Comune disono disponibili sul sito https://www.comune..it/argomenti/piano-neve. È possibile iscriversi anche al servizio di messaggistica basato sulla “app” Telegram (canale @ComuneMO-allerta) per essere informati con tempestività sulla condizione delle strade e sugli interventi dei mezzi in caso di neve o ghiaccio.