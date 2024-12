Ilrestodelcarlino.it - Lega Pro: Spal sfida Ascoli di Mimmo Di Carlo per uscire dalla zona playout

Tradizionalmente il girone di ritorno scatta intorno all’Epifania, subito dopo la sosta natalizia. Quest’anno invece laPro ha modificato la programmazione, anticipando il giro di boa a metà dicembre e quindi collocando la ventesima giornata prima della pausa. Non è una partita banale quella che attende lasul campo dell’, contro una squadra reduce da quattro vittorie di fila dopo una partenza disastrosa. L’artefice del rilancio del Picchio è un certoDi, che la scorsa stagione a Ferrara prima ha deluso le aspettative e poi ha chiuso in maniera positiva il campionato centrando la salvezza e arrivando a un punto dai playoff. L’allenatore ciociaro ha preso il timone dei bianconeri in condizioni complicate, senza ria invertire immediatamente la rotta. Anzi, prima di cominciare a correre il tecnico ha collezionato quattro sconfitte consecutive e poi un poker di pareggi.