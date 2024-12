Tvplay.it - Koopmeiners, arriva la notizia che tutti temevano: è ufficiale

Non è stato certo l’inizio di stagione che i tifosi della Juventus si aspettavano da. L’ultimo verdetto sull’olandese è eloquenteRinfrancata dal 4-0 rifilato al Cagliari negli ottavi di finale di Coppa Italia, la Juventus si appresta ad affrontare il Monza nel posticipo di domenica 22 dicembre con l’obiettivo di tornare alla vittoria in campionato dopo quattro pareggi consecutivi.lache: è– Tvplay.it (Foto LaPresse)Un ruolino di marcia, quello dei bianconeri, non certo in linea con quello di Atalanta e Napoli, avanti rispettivamente di nove e sette punti dalla Juventus che deve inseguire anche l’Inter ora a +6 ma con una partita da recuperare. L’imbattibilità nelle prime 16 giornate di campionato è una magra consolazione per Thiago Motta e i suoi che, contro un Monza in grande crisi, non hanno altro risultato a disposizione se non la vittoria.