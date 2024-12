Inter-news.it - Inter-Udinese IN tre punti: Zielinski e soci, riserve a chi? Test ottimo

Leggi su Inter-news.it

non vale solo il passaggio del turno in Coppa Italia ma anche un banco di prova importante per i cosiddetti “co-titolari” di Inzaghi. Tantissimi snon solo tecnico-tattici dal 2-0 di San Siro. Nella rubrica “Day After” di-News.it analizziamo la situazione post-match in treben dettagliati. Di seguito l’episodio dopo gli Ottavi .-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (IN tre)©-News.it 2014-2025 - Tutti i diritti riservati