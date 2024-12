Inter-news.it - Inter, le settimane da cui Inzaghi si aspetta nuove conferme. Inizia un tour de force!

Leggi su Inter-news.it

L’sarà attesa da un periodo natalizio ricco di sfide: Simonericorrerà al consueto meccanismo delle rotazioni per far gestire al meglio le energie alla sua rosa. PROSSIMA SFIDA – L’di Simoneaffronterà, nella giornata di lunedì 23 dicembre, il Como nel prossimo incontro del campionato di Serie A. Per l’occasione, il .-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (, leda cuisiunde!)©-News.it 2014-2025 - Tutti i diritti riservati