Il Pd messo a tappeto da questo qua

Caro Tony Effe, anche impegnandomi a fondo, non credo di poter mai diventare nemmeno in futuro un suo ascoltatore ideale: sono sfortunatamente fermo al “Clavicembalo ben temperato” di un suo – diciamo – vecchio collega che si chiamava Giovanni Sebastiano Bach. Altro genere, mettiamola così. Ma lei mi è istintivamente simpatico da morire: occhio sveglio, faccia paracula (è un complimento), capacità evidente di orientare i media e di portarli a occuparsi di lei. Bravo, anzi bravissimo! Le indirizzo queste righe pubbliche per incoraggiarla, e per farle sapere che quello che ancora l'altro ieri le appariva come uno spiacevole intoppo (la cancellazione della sua presenza al concerto di Capodanno a Roma al Circo Massimo) già ieri si è rivelato – come si dice a Cambridge – una botta di culo. Si fidi: l'esperienza insegna che quelli del Pd sono in grado di fare danno solo a se stessi.