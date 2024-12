Sport.quotidiano.net - I precedenti. Sfida di grande fascino e da sempre ricca di ex

Quella tra Ascoli e Spal è unadi, tanto che la Lega Pro ha scelto proprio questa partita per inaugurare il campionato di serie C nel girone di andata. Picchio e biancazzurri si sono incrociati 24 volte nel corso degli anni, con un bilancio curiosamente in perfetta parità. Sei vittorie per parte e ben 12 pareggi, a testimoniare l’equilibrio che hacontraddistinto questo incontro. Come se non bastasse, anche gli ultimi tre scontri diretti si sono conclusi in parità: doppio 1-1 nel campionato di serie B 2022-23 e 2-2 nel girone di andata di questo campionato. In realtà, nella storia recente si registrano più vittorie dell’Ascoli, mentre la Spal l’ha spuntata diverse volte negli anni Settanta. Negli ultimi 10 confronti diretti, i biancazzurri hanno fatto bottino pieno una sola volta, il 28 ottobre 2021 proprio allo stadio Del Duca grazie a una prodezza di Colombo (0-1).