I migliori champagne per brindare da adesso e per tutto il 2025

Era il 1670 quando l'abate Pierre Pérignon, appena divenuto responsabile della cantina dell’abbazia benedettina di Hautvillers, nella, decise di imbottigliare il primo risultato delle sue fatiche. La regione nel nord-est della Francia è conosciuta per gli inverni estremamente rigidi, tanto che, spesso, interrompono addirittura la fermentazione del vino nelle botti. Il lievito, però, è parecchio resistente e i piccoli chicchi d’uva sono eccezionalmente dolci. Pertanto, se il lievito va in letargo d’inverno, ecco che si sveglia in primavera, quando il vino torna a fermentare. Per secoli i monaci avevano conservato il loro vino in grandi botti di quercia che hanno mantenuto segreta l’effervescenza prodotta da questo processo.Pochi mesi dopo l'imbottigliamento, quindi, con l'aumentare delle temperature, ecco che il fragile vetro francese cominciò a esplodere.