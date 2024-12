Tpi.it - Gli e-sports, le Olimpiadi e quel parallelismo con la guerra

Leggi su Tpi.it

Dopo lafranco-prussiana, il barone Pierre de Coubertin individuò tra le ragioni della sconfitta del suo Paese la mancanza di preparazione fisica. Viaggiando nel Regno Unito, ritenne che alla base dell’egemonia britannica del periodo vi fosse la pratica sportiva diffusissima nei college che garantiva una notevole preparazione agonistica. È paradossale che l’interesse per lo sport si sia sviluppato nel barone de Coubertin proprio nel valutare le conseguenze di una, e che proprio tramite questo sia arrivato a concepire uno dei massimi simboli della pace e della fratellanza tra i popoli dell’epoca moderna come sono le. Negli anni, i Giochi hanno visto un grande numero di sport susseguirsi negli stadi e nei palazzetti in cui si sono disputate. Si è partiti da un nucleo di discipline più legate ai primi Paesi organizzatori – guarda casoli che de Coubertin aveva visto nei college inglesi – per poi piano piano ampliarsi parallelamente all’allargamento dei Paesi partecipanti, ai nuovi equilibri globali e ai cambiamenti della società, talvolta facendo storcere il naso a certi puristi, talvolta coinvolgendo le folle e radicandosi nell’immaginario collettivo olimpico.