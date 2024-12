Ilgiorno.it - Garbagnate Milanese: consegnate le civiche benemerenze 2024

Leggi su Ilgiorno.it

Cerimonia di consegna delle, mercoledì sera, nell’aula consiliare di. Come ogni anno, il Comune ha selezionato cittadini e associazioni che si sono distinti per aver dato lustro alla città con la loro attività e consegnato loro l’attestato. Cinque le, di cui tre alla memoria: la prima a don Claudio Galimberti, per 13 anni parroco e responsabile della Comunità pastorale Santa Croce di, scomparso lo scorso marzo. "Don Claudio è stato molto più che un parroco. Abbiamo avuto un rapporto proficuo, costante, leale e intenso, che custodisco con affetto – ha commentato il sindaco Davide Barletta –. Sono state davvero numerose e di livello le iniziative volte a creare aggregazione. Con rara apertura mentale, ha saputo ideare proposte capaci di rivolgersi non solo ai fedeli, e di superare la ‘scolastica’ applicazione dei principi cristiani".