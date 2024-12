Golssip.it - Fuori onda litigioso tra la Barra e Poletti a ‘4 di Sera’: arriva il Tapiro per entrambi

Nelle scorse ore era andato insu Striscia La Notizia untra Francescae Roberto, i due conduttori di 4 di Sera. A loro due è stato recapitato ild'Oro da Valerio Staffelli. La giornalista, moglie dell'attore Claudio Santamaria, ha detto: «Mi avete beccato nel momento giusto, in sei mesi sono stata sempre zitta», commenta, che aggiunge: «Le conduzioni a due sono complicate, capita di esplodere. Diciamo che io faccio il mio in maniera misurata, mentre lui è più esplosivo. Abbiamo linee totalmente opposte, ma non mi faccio sottomettere: sta a chi guarda decidere che modalità preferire». E quando Staffelli le chiede di lanciare un messaggio di pace al collega,scherza: «Dopo Capodanno gli regalerò del carbone.». «Io e Francesca ci amiamo», aggiunge, intercettato poco dopo dall’inviato di Striscia.