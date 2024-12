Formula 1 e un 2024 da record | innovazione e criptovalute protagoniste di una nuova era

Leggi su Ildenaro.it

La stagione più lunga di sempre incorona Verstappen e la rivoluzione digitale: dai fan token alle fintech, la F1 spinge verso il futuroFine anno, tempo di bilanci, e la stagionedi1 entra nella storia come il campionato più lungo e innovativo mai disputato: ventiquattro gare su cinque continenti, un intreccio di eccellenza sportiva, evoluzione tecnologica e trasformazioni digitali.Sul traguardo della competizione, Max Verstappen si è laureato campione del mondo per la quarta volta consecutiva, raggiungendo leggende come Alain Prost e Sebastian Vettel.Oltre ai numeri sportivi, il campionatoè stato anche un banco di prova per l’digitale e il crescente ruolo dellenel motorsport. Il salto tecnologico si è visto non solo in pista, ma anche fuori, grazie all’ingresso sempre più marcato di piattaforme fintech e strumenti digitali avanzati.