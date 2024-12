Ilrestodelcarlino.it - Dall’errore alla rinascita. Ruffini canta "Come Eva"

Lautrice maceratese Camillachiude il 2024 con il nuovo singolo "Eva", un brano che racconta quelle volte in cui si commette un errore e ci si lascia sopraffare da un senso di colpa e di vergogna,Eva. Ma il pezzo potrebbe anche avere una differente chiave di lettura ed ecco che l’errore non è più consideratouna debolezza, ma un’opportunità di riscatto, un’occasione per una nuova ripartenza che d’incanto può trasformarsi nella. Il singolo è “made in Macerata“, prodotto nel capoluogo a cura di Andrea Mei al Potemkin Studio per Astralmusic; la registrazione del videoclip è firmata da Letroteproduction, inoltre figura la presenza del chitarrista Nazzareno Zacconi. La giovaneutrice ha già in scaletta una serie di appuntamenti che apriranno il 2025 nel segno della musica e delle sorprese.