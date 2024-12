Ilrestodelcarlino.it - Corruzione e traffico illecito di rifiuti: rinvio a giudizio per 22 persone e 2 società

Non luogo a procedere per l’accusa didi ingenti quantità di, ma tutti rinviati aper l’accusa di. Il processo inizierà l’11 giugno 2025 davanti al Collegio del tribunale di Ascoli. E’ questo l’esito dell’udienza preliminare che si è svolta ieri al tribunale di Ancona a seguito della richiesta diformulata dal pm Gubinelli a carico di 22e 2per fatti che secondo l’accusa ruotavano intorno alla discarica didell’Alto Bretta, ad Ascoli gestita dalla Geta. L’accusa di associazione per delinquere finalizzata a reati contro l’ambiente era contestata a Ivan Brandimarte (amministratore Geta fino al 2018), sua madre Luciana Mancini (persona giuridica amministratrice col figlio dal 2018), Francesco Zilio (responsabile tecnico Geta), Giuliano Tartaglia (Cia Consul), Luigi Apostoli (responsabile qualità Geta), Aurelio Pacilli (addetto commerciale Geta), Luca e Pierluigi Vecchi (Rgl intermediario).