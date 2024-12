Gamberorosso.it - Con il pesce si beve (anche) il rosso! Sfatiamo una volta per tutte il più duro a morire dei miti negli abbinamenti

Se siete di quelli "col, solo vino bianco", ci dispiace per voi ma siete rimasti incredibilmente ancorati a un tabù che non ha più senso già da un pezzo. Il problema di queste convinzioni così consolidate è, come nel caso dell'abbinamento con i formaggi, la generalizzazione. Tutto ciò che proviene dall'acqua, tanto quella dolce quanto quella salata, ricade infatti sotto l'enorme ombrello del nome "",se poi ci troviamo davanti a prodotti completamente differenti tra loro.Non ci vogliono chissà quali doti di perspicacia per comprendere quanto siano distanti i delicati e aromatici sentori di uno scampo crudo e la solida sapidità dei sardoncini alla scottadito; oppure quanto siano diametralmente opposti unSan Pietro appena scottato e condito con un filo d'olio delicato e una rustica e saporita zuppa dicome se ne trovano tante lungo le nostre coste.