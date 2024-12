Choc tra i boschi di La Spezia | ritrovato il cadavere di un uomo si segue la pista dell’omicidio

Leggi su Dayitalianews.com

Orrore tra idi Vezzano Ligure, in provincia di La, dove è statoil corpo di unormai senza vita. Il tragico ritrovamento è stato fatto da un passante che, mentre percorreva la strada, questa mattina 20 dicembre verso le 8:30 si è imbattuto neldi un, dando immediatamente l’allarme. Sul posto sono sopraggiunti gli operatori dell’1-1-8, che non hanno potuto fare molto se non constatare il decesso dell’. Si tratterebbe di un cittadino 64enne residente a La, ma per ora non è stata ancora resa nota la sua identità.Un omicidio?Da quanto trapelato finora, sembra che sul corpo dell’siano state rinvenute delle ferite, motivo per il quale gli inquirenti stanno battendo la strada, anche se per il momento non è possibile escludere alcuna ipotesi.