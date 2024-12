Thesocialpost.it - Bancarotta fraudolenta: Santanchè indagata per il crac di Ki Group

Milano – Nuova bufera giudiziaria per Daniela, ministra del Turismo e senatrice di Fratelli d’Italia, accusata didalla procura di Milano nell’ambito dell’inchiesta sul fallimento della società Kisrl, specializzata in bio-prodotti.La notizia emerge a pochi mesi dalle accuse già mosse contro la ministra per i presunti illeciti su Visibilia Editore, dove è imputata per falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. Questa nuova indagine, avviata in sordina da oltre un anno, si concentra sulla crisi dell’azienda bio, rilevata dae dal suo ex compagno, Canio Mazzaro, e poi travolta da un fallimento a catena che ha coinvolto altre società del gruppo, tra cui Biofood, Verdebio e, più recentemente, la quotata Bioera.Le accuse e il ruolo di, secondo la procura, ha ricoperto un ruolo chiave in Ki, dove è stata presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante dal 30 aprile 2019 al 31 dicembre 2021.