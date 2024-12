Ilfattoquotidiano.it - Auto sulla folla al mercatino di Natale di Magdeburgo: almeno un morto e 20 feriti. I media tedeschi: “Attacco terroristico”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un’ha investito alcune persone aldidiin Germania. A riportarlo sono diversi giornali. La Bild parla di. Il portavoce del governo regionale lo ha confermato. Isono più di 20 e l’autista è stato arrestato. La polizia sta cercando anche esplosivi nell’area dell’incidente. Subito dopo il fatto la città di Halle ha aumentato le misure di sicurezza per il propriodi.L’allarme è scattato poco dopo le 19. L’uomo alla guida di una Bmw è piombatoe – stando a un video pubblicato sui social ancora in fase di verifica – non ha mai accennato una frenata. Sul posto sta arrivando il primo ministro della Sassonia-Anhalt, Reiner Erich Haseloff.Notizia in aggiornamentoL'articoloaldidiune 20