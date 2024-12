Ilgiorno.it - Amava la montagna, è stato ucciso da una zecca: Riccardo Scalmazzi è morto dopo due mesi di agonia

Brescia – Duedi calvario, poi la morte, a causa del morso di una. Un destino tragico quello di, 57 anni, originario di Gavardo e cresciuto a Serle, nel Bresciano, residente a Bondone, in Trentino Alto Adige. Amante dellae molto conosciuto nella comunità del lago d’Idro,era anche volontario del gruppo Alpini di Bondone, che lo hanno ricordato come una persona sempre pronta ad aiutare e a dare un contributo alla comunità, sottolineando che tutti ne sentiranno la mancanza. Fatale, per lui, èil morso di unache gli ha provocato la meningoencefalite, causata da un arborvirus appartenente al genere Flavivirus, molto simile ai virus responsabili della febbre gialla e della dengue.il morso, l’uomo aveva iniziato ad avvertire malessere, sempre più insopportabile, tanto da portarlo a farsi visitare al vicino ospedale di Tione.