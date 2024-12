Lanazione.it - Acf: Recupero della 12° giornata del campionato di Serie B

Arezzo, 20 dicembre 2024 –12°deldiB quando a causa dell’impraticabilità del campo del centro sportivo “Il Noce” la gara venne rimandata per impraticabilità del campo. Ultima gara del 2024 per le amaranto dirette da Ilaria Leoni che occupano attualmente la settima posizione in classifica grazie ai 19 punti conquistati con ancora altre due partite da disputare prima del termineprima parte di stagione. PARMA: Fierro, Peruzzo, Masu, Rabot, Pondini, Nichele, Rognoni, Ambrosi, Ferrario, Ferin, Cox. A disp. Copetti, Lonati, Zazzera, Asta, Mounecif, Requirez, Kajzba, meneghini, Gueguen. Allenatore: Salvatore Colantuono ACF AREZZO: Bartalini, Tuteri, Licco (70’ Lorieri), Carcassi, Corazzi (60’ Taddei), Zito, Fracas, Blasoni, Martino, Fortunati (85’ Barsali), Razzolini A disp.