Accademia Prato sul tatami con talento Arrivano grandi soddisfazioni a Ostia

Una medaglia in coppa, un doppio piazzamento nella "top five" in campionato. Questi gli ultimi risultati in ordine cronologico ottenuti dall’, nell’ambito delle due competizioni svoltesi adnei giorni scorsi. Il miglior risultato, nel dettaglio, è arrivato in Coppa Italia A1 di judo: una kermesse che ha visto sfidarsi sulagoniste ed agonisti provenienti da tutta Italia, in rappresentanza di numerose società sportive. E il club è riuscito a tornare a casa con una medaglia di bronzo: merito della giovane Sofia Kubler, capace di salire sul gradino più basso del podio nella categoria "+78 kg" dopo aver totalizzato 6 punti complessivi al termine dei combattimenti ai quali ha preso parte. A rappresentare la delegazione pratese guidata dal tecnico Fabio Barni c’erano anche Martina Cocco (piazzatasi quinta nella categoria "-78 kg") e Benedetta Capponi, nona nella categoria "-63 kg".