Volley Mondiale per Club femminile 2024 | Milano ritrova il successo contro lo Zamalek e accede in semifinale

Nettoper, che nella partita valevole per l’ultima giornata della Pool A del Fivbperdistrapazza lo. Dopo la brutta sconfitta incassatale padrone di casa del Tianjin Bohai Bank, le ragazze di Stefano Lavarini sono tornate in campo per rialzare subito la testa e tenere vivo il sogno.3-0 (25-9, 25-13, 25-18) il punteggio del match, caratterizzato da una grande prestazione di Orro e compagne, brave a lasciarsi alle spalle le difficoltà di 24 ore fa e approdare in. Nulla da fare per le egiziane guidate da coach Ahmed Fathy Shaaban, che chiudono il torneo senza neppure un set conquistato e salutano a mani vuote lo Huanglong Sports Center di Hangzhou, in Cina.VUOLE RISCATTARSI: LA PRESENTAZIONE DEL MATCHPER: PARTECIPANTI, CALENDARIO COMPLETO E TV, STAGIONE DEI/2025: TUTTE LE DATELa cronacaPartenza notevole da parte di, che conquista i primi 8 punti del match grazie a una scatenata Kurtagic e mette il set in discesa.