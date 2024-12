Sport.quotidiano.net - Vasseur cala i due assi: “Hamilton sa già cosa fare. Leclerc vuole vincere”

Leggi su Sport.quotidiano.net

“Io non credo proprio che averein lizza contemporaneamente per il Mondiale sia un problema. Anzi, se mi permette lo considero un vantaggio.” Tutto quello che avreste voluto sapere sulla Ferrari e non avete mai osato chiedere. Non a me, che conto zero. Ma a Fred, che con la Rossa ha appena sfiorato il titolo costruttori. Abbiamo trascorso un po’ di tempoeme, con tanta altra gente, al Natale della Rossa. Lui mi chiama Jack Nicholson, io lo chiamo Gerard Depardieu: giusto per dire che ci sentiamo sulla stessa barca. Anche se il timone gli spetta in esclusiva. Adesso le risposte di Depardieu, pardon,. “Eh, tutti a chiedermi come farò a gestire lui e! Ma scusate, forse è stato facile gestire Carletto e Carlitos? A volte hanno pure litigato, ma ci sta.