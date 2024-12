Liberoquotidiano.it - Vanuatu, l'effetto del terremoto nel bar di Port Vila

Un filmato drammatico mostra il momento in cui il violentosi è abbattuto suil 17 dicembre, facendo tremare un bar nella capitale. Le persone presenti nel locale sono scappate appena hanno avvertito la scossa di magnitudo 7.3. Il sisma ha danneggiato l'edificio, facendo cadere a terra oggetti e bicchieri, mentre frigoriferi e unità di stoccaggio si spostavano dappertutto. L'ufficio governativo per la gestione dei disastri ha dichiarato il, in tutto il Paese, ha provocato decine di morti e centinaia di feriti.