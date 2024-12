Usyk contro Fury spunta l’esperimento AI | l’intelligenza artificiale farà da giudice non ufficiale

Leggi su Sportface.it

La rivincita più attesa con unspeciale: l’intra Oleksandre Tyson, con le cinture WBC, WBA e WBO dei pesi massimi in palio, sarà giudicato da uno strumento di intelligenza. Come ha annunciato Turki Al-Sheikh, Presidente della General Entertainment Authority dell’Arabia Saudita, il giudizio IA, griffato Ring Magazine, sarà “privo di pregiudizi ed errori umani”. I punteggi in questione non saranno ovviamente presi in considerazione ai fini del risultato, ma rappresenterà un metro interessante di paragone. Nella storia della boxe sono stati numerosissimi i verdetti criticati, non solo nel professionismo, ma anche (e forse soprattutto) nella boxe olimpica. Al momento è presto per dire se questa soluzione legata alverrà implementata nei prossimi anni, ma sicuramente è un esperimento che il mondo della boxe osserverà con grande interesse.