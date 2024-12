Isaechia.it - Uomini e Donne, Amal rompe il silenzio dopo la rocambolesca fine del trono di Michele Longobardi

la reazione social di Veronica in merito al surreale epilogo deldi, poco fa ancheha espresso tutto il suo sconcerto in merito al comportamento dell’ormai ex tronista attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.Sebbene non abbia fatto nessun nome e cognome, il popolo del web ci ha messo veramente poco a capire che la frase – o meglio la foto – utilizzata dall’ex corteggiatrice fosse indirizzata al botolatoha postato una sorta di cartellone con testuali parole:Ignorare i segnali negativi perché vuoi vedere il lato positivo delle persone ti costerà caro in futuroL'articoloilladeldiproviene da Isa e Chia.