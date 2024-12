Liberoquotidiano.it - "Un colossale figura di mer*** per quelle 4 femministe della minch***": Cruciani umilia Roberto Gualtieri

Leggi su Liberoquotidiano.it

La censura perpetrata dal Comune di Roma Capitale amministrata dal demha scatenato un polverone mediatico che non accenna a placarsi. Dopo la decisioni di ritirare l'invito al concertone di Capodanno per Tony Effe, tanti altri artisti hanno deciso di boicottare l'evento. Basti pensare a Mahmood e Mara Sattei. Una scelta, dettata dalla solita difesa dei deliri femministi e progressisti, che si sta ritorcendo contro lo stesso Partito democratico.vicenda - ovviamente - ne ha parlato anche Giuseppe. Il giornalista, nel corsotrasmissione radiofonica condotta insieme a David Parenzo La Zanzara, non ha avuto la minima esitazione ad attaccare il sindaco di Roma e tutto il Pd. “Chedida parte del sindaco. Per stare dietro a quattromin*** che dicono che Tony Effe ha scritto testi sessisti, caccia Effe e gli altri artisti decidono di boicottare il concerto.