Tony Effe escluso dal concerto di Capodanno a Roma, le parole del rapper: "La musica non può essere censurata"

Mentre il concerto di Capodanno è rimasto al momento senza artisti, in seguito alla rinuncia di Mahmood e Mara Sattei per solidarietà a Tony Effe, il rapper rompe il silenzio e parla per la prima volta dell'esclusione dall'evento di fine anno previsto al Circo Massimo. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, il cantante, che in occasione di Sarà Sanremo ha rivelato il titolo che porterà in gara alla kermesse, ha scritto: "Sono sempre me stesso, non so fare l'attore. Faccio musica e la musica non può essere censurata. Scrivo quello che vedo e vivo quello che scrivo. Grazie a tutte le persone e ai miei colleghi che hanno preso posizione. Damme na' mano (il titolo del brano sanremese ndr). Ci vediamo a Sanremo".