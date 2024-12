Abruzzo24ore.tv - SIISL: la piattaforma che rivoluziona l'inclusione sociale e lavorativa in Italia

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Il Sistema Informativo per l') è ora pienamente operativo, offrendo a cittadini e imprese un innovativo strumento per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, con l'obiettivo di migliorare l'occupabilità e promuovere l'inserimento lavorativo su scala nazionale. Dal 18 dicembre, ilè accessibile a tutti, rappresentando un'opportunità significativa per il territorio abruzzese. Con oltre 2 milioni di cittadini già registrati e una vasta gamma di corsi di formazione disponibili, lamira ad ampliare ulteriormente la platea di utenti, incrementando le opportunità di lavoro e ricollocazione. Le Regioni e gli Enti locali sono chiamati a svolgere un ruolo cruciale in questo processo, collaborando attivamente per integrare le politiche locali con le funzionalità offerte dal