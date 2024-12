Tuttivip.it - “Perla, corri subito in camera tua”. Grande Fratello, la scena è vergognosa e l’hanno dovuta allontanare

Leggi su Tuttivip.it

Nella Casa del, la serata di ieri ha preso una piega inaspettata con unache ha catturato l’attenzione di tutti i coinquilini. “Bastava accendere la televisione per trovarsi come protagonisti Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, che si sono lasciati andare a effusioni particolarmente audaci sul divano, creando un momento di imbarazzo generale sia all’interno della casa che tra il pubblico a casa”.La giovaneMaria Paravia, presente in Casa insieme alla madre Maria Monsé, si è trovata davanti allainsieme agli altri coinquilini. Lorenzo e Shaila, visibilmente coinvolti, hanno dato vita a un momento che sembrava uscito da un film romantico, con tanto di spallina del vestito di Shaila abbassata. Di fronte a questa situazione, Zeudi Di Palma ha preso in mano la situazione con ironia: “vai intua! Non guardareMaria!”, ha esclamato cercando di distrarla.