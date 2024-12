Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO INTER-UDINESE 2-0: riscatto Arnautovic, Buchanan rimandato

Voti, top e flop del match del Meazza, valido per gli ottavi di Coppa Italia. Le reti dell’austriaco e Asllani consentono alla squadra di Inzaghi di staccare il pass per il prossimo turnoLa gioia die Asllani (LaPresse) –Martinez 6,5Darmian 6,5 (87? Aidoo SV)Bisseck 6,5Bastoni 7 (63? Dumfries 6)5,5 (74? Palacios SV)Frattesi 6Asllani 7 (63? Calhanoglu 6)Zielinski 7,5Carlos Augusto 7Taremi 6,57,5 (63? Lautaro Martinez 5,5)Allenatore: Inzaghi 6,5TOP7,5 – Inzaghi lo rilancia titolare e stavolta l’austriaco non tradisce le attese. Gol pregevole e altre giocate che strappano l’applauso del Meazza. Si danna l’anima, ci tiene più di tutti a fare bene e mettere a tacere le critiche. Futuro in bilico, ma stasera l’austriaco ha lanciato un segnale.