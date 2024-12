Nuovo taglio della Fed | tassi al 425-450%

Quotidiano.net - Nuovo taglio della Fed: tassi al 4,25-4,50%

Leggi su Quotidiano.net

La Fed taglia idi un quarto di punto, portandoli in una forchetta fra il 4,25 e il 4,50%. Per la banca centrale statunitense si trattaterza riduzione consecutiva del costo del denaro. In settembre aveva infatti tagliato idi mezzo punto e in novembre dello 0,25%. Una scelta che ha deluso molti osservatori, che si aspettavano un intervento più deciso, con una riduzione di 50 punti base. Nella dichiarazione finale, il comitato di politica monetaria ha sottolineato come, sebbene l’attività economica stia continuando a crescere a un ritmo sostenuto, l’inflazione rimanga "elevata", seppur con progressi verso l’obiettivo del 2% fissato dalla Fed. Il Comitato ha inoltre osservato che i rischi per il raggiungimento degli obiettivi di occupazione e inflazione sono "più o meno in equilibrio", ma le prospettive economiche restano incerte.