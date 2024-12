Metropolitanmagazine.it - Mamma ho perso l’aereo, tra tour e possibili sequel il fascino di un intramontabile cult di Natale

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dal lontano 1990 ad oggi “Home Alone” di Chris Columbus meglio noto in Italia come “ho” ha conquistato generazioni di spettatori mantenendo intatto il suodidisenza tempo. Attualmente Macaulay Culkin, che nel film interpretava il piccolo Kevin, sta portando in giro inquesto classico per fan e nostalgici con alcune importanti dichiarazioni come quella su un possibile unhol’areo, quel 16 novembre 1990ho, fonte wikipedia.orgIl 16 novembre 1990, dopo la premiere di Chicago, debuttava nelle sale cinematografiche americane “Home Alone” di Chris Columbus destinato ad diventare unnatalizio multimilionario che ha conquistato generazioni di spettatori anche nel nostro paese dove la pellicola è nota con il titolo di “ho”.