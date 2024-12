Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint Le Grand Bornand 2024 in DIRETTA: è lotta per la vittoria tra Uldal e Bø!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:14 NOOOOOOO! E’ davanti di 1?2 Johannes Thingnes Bø!!15:13 Lo batte, Giacomel 8°!15:13 Attenzione! Prestazione mostruosa sugli sci per Jacquelin, che è un secondo davanti a Giacomel a 400m dalla fine.15:13 Attenzione! Chiude Samuelsson che ha rifilato 3? nell’ultimo giro a, Johannes Boe al momento è a 3?4. Che!!!15:12 NOOOOO! E’ già li Bø!!! Paga 3?4 ai 7.4km!15:11 Giacomel è quinto e verrà battuto da Samuelsson e Bø, poi vedremo!15:10 CHE CAMPIONE! Zero fulmineo di Johannes Bø!!!! Paga 7?6 da, ce la farà! C’è anche Samuelsson!15:09 Giacomel sta per arrivare all’arrivo, paga 5? da Perrot che è terzo.15:09 Samuelsson rosicchia 3? anell’ultimo giro e si porta a +10?.15:08 Johannes Bø, con lo zero in piedi, vince! Ha recuperato 15? in due chilometri a, inchiniamoci!15:08 ATTENZIONE! Bø si porta a 4?7 da! NOOOOOOOOO! Sta volando!15:07 Giacomel è incon Perrot, terzo all’arrivo.