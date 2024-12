Panorama.it - Lega Serie A, verso la fumata bianca per Simonelli

Leggi su Panorama.it

L'obiettivo è chiudere i conti prima di Natale per evitare i tempi supplementari a gennaio, quando il calcio diA - almeno nei suoi vertici politici e sportivi - si trasferirà in Arabia Saudita per la settimana della Supercoppa. Andarci senza presidente e con giochi elettorali non completati non sarebbe il massimo, soprattutto in presenza di un equilibrio che pare consolidato. Così domani, venerdì 20 dicembre, i presidenti del massimo campionato si ritroveranno per la seconda chiamata. Il 9 dicembre scorso finì con unagrigia: un solo candidato, espressione di una maggioranza sulla carta blindata, rimasto per un solo voto al di sotto del quorum di 14.Ezio Mariarimane l'uomo designato con vista sulla proclamazione prima di passare agli auguri di Natale. A inizio mese gli mancarono un paio dei 15 consensi di cui era accreditato.